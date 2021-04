InfoCert presenta GoSign | il software per la firma digitale preferito dagli italiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Roma, 9 aprile 2021) - Roma 9 aprile 2021 - Sono trascorsi oltre 40 giorni dal 15 febbraio 2021, data in cuiha rilasciato al grande pubblico, la sua nuova piattaforma per lae la marca temporale. Eppure, ne sarebbero bastati anche meno per comprendere il passo in avanti rispetto a Dike, di cui rapl'evoluzione: Le opzioni aggiuntive, come l'introduzione di azioni sul PDF tramite web o la possibilità di collegare la propria PEC al servizio per le comunicazioni a valore legale, consentono di ottimizzare il tempo e il lavoro mentre l'UX rinnovata in ogni dettaglio e studiata attentamente garantisce il massimo livello di usabilità.per la: garanzia di successo Sarebbe ...