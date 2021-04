Il grande errore di Thunder Force è dare per scontato che Melissa McCarthy sia divertente (Di venerdì 9 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=5irSiBLb-uA Marito e moglie non dovrebbero mai lavorare insieme a meno che non si tratti di John Cassavetes e Gena Rowlands. Invece capita e così Ben Falcone è al suo quinto film da sceneggiatore e regista, e tutti e 5 i suoi film sono pensati, scritti e girati con sua moglie Melissa McCarthy come protagonista in un trionfo di indulgenza e scarso controllo registico, un’attrice comica lasciata a briglia sciolta nella convinzione che questo crei un film migliore, più divertente o anche solo più godibile. Non era vero nei precedenti 4 film e non è vero in questo, Thunder Force, l’unico con un’idea dal vago appeal commerciale e per questo preso da Netflix. Il punto di tutto è dare i superpoteri a due attrici dai corpi non ordinari e molto lontani dalle ... Leggi su wired (Di venerdì 9 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=5irSiBLb-uA Marito e moglie non dovrebbero mai lavorare insieme a meno che non si tratti di John Cassavetes e Gena Rowlands. Invece capita e così Ben Falcone è al suo quinto film da sceneggiatore e regista, e tutti e 5 i suoi film sono pensati, scritti e girati con sua mogliecome protagonista in un trionfo di indulgenza e scarso controllo registico, un’attrice comica lasciata a briglia sciolta nella convinzione che questo crei un film migliore, piùo anche solo più godibile. Non era vero nei precedenti 4 film e non è vero in questo,, l’unico con un’idea dal vago appeal commerciale e per questo preso da Netflix. Il punto di tutto èi superpoteri a due attrici dai corpi non ordinari e molto lontani dalle ...

