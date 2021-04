I sei lotti del vaccino AstraZeneca sequestrati per accertamenti (Di venerdì 9 aprile 2021) Alcuni accertamenti peritali sono stati disposti su sei lotti del vaccino AstraZeneca: ABV2856, ABV6096, ABV5811, ABV3374, ABW1277 e ABW2586. Gli accertamenti si svolgeranno in Olanda. Il lotto ABV2856 è quello del quale faceva parte la dose inoculata al militare Stefano Paternò. I sei lotti del vaccino AstraZeneca sequestrati per gli accertamenti La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dell’intero lotto. Che era stato distribuito in tutto il mondo. Altri tre lotti sarebbero stati attenzionati da Aifa, anche in seguito ad alcune inchieste scattate sempre per morti sospette dopo la prima somministrazione del vaccino, come quella della Procura di Biella. Infine gli ultimi due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Alcuniperitali sono stati disposti su seidel: ABV2856, ABV6096, ABV5811, ABV3374, ABW1277 e ABW2586. Glisi svolgeranno in Olanda. Il lotto ABV2856 è quello del quale faceva parte la dose inoculata al militare Stefano Paternò. I seidelper gliLa Procura di Siracusa ha disposto il sequestro dell’intero lotto. Che era stato distribuito in tutto il mondo. Altri tresarebbero stati attenzionati da Aifa, anche in seguito ad alcune inchieste scattate sempre per morti sospette dopo la prima somministrazione del, come quella della Procura di Biella. Infine gli ultimi due ...

Advertising

MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: I sei lotti del vaccino AstraZeneca sequestrati per gli accertamenti - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: I sei lotti del vaccino AstraZeneca sequestrati per gli accertamenti - corrmezzogiorno : #Palermo Vaccini, nuovi accertamenti su sei lotti AstraZeneca sequestrati - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: I sei lotti del vaccino AstraZeneca sequestrati per gli accertamenti - GDS_it : Vaccino Astrazeneca, a Siracusa accertamenti irripetibili su sei lotti -