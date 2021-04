Grecia | giornalista ucciso a colpi di pistola davanti a casa

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il notogreco Giorgos Karaivaz è statodidi fronte la sua abitazione nel sobborgo ateniese di Alimos, a sud di Atene. A riportarlo è la stampa ellenica. Secondo il quotidiano Ta Nea, due uomini su una motocicletta si sono avvicinati a Karaivaz mentre rinva, di ritorno da lavoro, e hanno aperto il fuoco, colpendolo con dieci proiettili. Karaivaz è un famosodi giudiziaria e ha lavorato per numerosi quotidiani ed emittenti televisive. Al momento il cronista era impiegato presso la televisione privata Star Tv, la quale ha confermato che l’uomo, poco prima di essere, si trovava a lavoro. ***Notizia in aggiornamento Leggi anche:, la denuncia degli attivisti: “Con il lockdown crescono le ...

Advertising

GiaPettinelli : Grecia: ucciso giornalista ad Atene - Piergiulio58 : Grecia, giornalista ucciso a colpi d'arma da fuoco vicino ad Atene - LaPresse - NoiNotizie : RT @agenzia_nova: #Grecia Il Giornalista Giorgos Karaivaz ucciso davanti casa - agenzia_nova : #Grecia Il Giornalista Giorgos Karaivaz ucciso davanti casa - simogorla : Grecia: ucciso giornalista ad Atene -

Ultime Notizie dalla rete : Grecia giornalista

Giornale di Sicilia

...quando era poco più che una bambina accettò di rinunciare ai suoi titoli di principe die ... " Era il suo sostegno, la persona cui sapeva di potersi sempre rivolgere ", ha detto il, " ...Unspecializzato in inchieste criminali è stato ucciso ad Atene davanti alla sua casa. Lo riferisce la polizia greca. . 9 aprile 2021Atene (Grecia) 9 aprile 2021 - Giornalista ammazzato in quella che sembra essere una vera e propria esecuzione. Giorgos Karaivaz, firma tra le più note in Grescia, è stato ucciso a colpi di pistola ...Il noto giornalista greco Giorgos Karaivaz è stato ucciso a colpi di pistola di fronte a casa, nel sobborgo ateniese di Alimos, a sud della capitale. Secondo quanto ha riferito il quotidiano 'Ta Nea' ...