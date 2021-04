Giornalisti intercettati | migranti ingiustamente in carcere | ecco tutti i flop delle inchieste sulla tratta di esseri umani

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sedici fascicoli aperti sulle organizzazionitarie e nessun processo. Presunti scafisti assolti tra scambi di persona, traduzioni sbagliate e riconoscimenti frettolosi. I nomi di chi ora chiede i risarcimenti allo Stato per ingiusta detenzione

Cosa è stato veramente? "Io l'ho seguito passo passo e, ripeto, le intercettazioni ainon hanno apportato un solo granello di utilità. Poi bisogna dire che questo processo non lo si è ...... nell'ambito della quale " secondo notizie di stampa " sarebbero statianche piùnelle comunicazioni con le fonti. Come riporta l' Ansa , dopo le disposizioni date dalla ...Processo contro i presunti falsi testi del delitto Rostagno: ieri le prime arringhe, il giornalista Vassallo parla in aula. Una Procura attenta quella di Trapani sulle intercettaz ...«N essun avvocato, nell'ambito della datata inchiesta sulle Ong della Procura di Trapani, è stato mai intercettato né tantomeno, ora, sono stati depositati atti con nomi di avvocati. Altri erano i sog ...