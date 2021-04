Genoa | Zappacosta | «Juve sfida stimolante Servirà rabbia agonistica»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Davide, terzino del, ha parlato della stagione dei rossoblu in vista dellacontro lantus Davide, terzino del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. PREMIER LEAGUE – «Giusto definirlo crazy. Mi ha fatto crescere tanto, è molto più fisico e stressante a livello di fatica. Ci sono molto più interventi duri e questo mi ha fortificato». CONTRO LA– «moltoma difficile. La stiamo preparando come tutte le altre partite, non bisogna mai cambiare. Abbiamo ancora un paio di giorni, cercheremo di arrivare preparati al 100% alla partita». GRAN FORMA – «Sicuramente per essere in forma c’è bisogno di tutta la squadra. Attraversiamo un buon momento, purtroppo ad inizio ...

GENOVA - Non c'è pace per ilsulla fascia sinistra. Dopo il lungo stop di Pellegrini ecco che si è infortunato anche ... Intanto sulla corsia mancina ci può stare il tuttofareche è tra ...(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito;, Behrami, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Destro. Hot: Chiesa e Ronaldo continuano a collezionare bonus Not: Czyborra non è la ...Saranno effettuati gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Biraschi e Ghiglione le alternative, ballottaggio Behrami-Rovella ...GENOVA - Non c'è pace per il Genoa sulla fascia sinistra. Dopo il lungo stop di Pellegrini ecco che si è infortunato anche Czyborra e ora per Ballardini è emergenza in attesa di capire quanto tempo st ...