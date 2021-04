Francesca Manzini fa uno scherzo ai ragazzi di Amici 20 e il risultato è esilarante (VIDEO)

(Di venerdì 9 aprile 2021)ad20 Per la quarta puntata del Serale di20 sarà ospite, che ha partecipato anche adCelebrities. Per l’occasione, la comica ha deciso di fare unoagli allievi della scuola con le sue imitazioni. Così nel daytime di oggi pomeriggio su Canale 5,ha fatto L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AmiciUfficiale : Mille imitazioni una più divertente dell'altra in compagnia di Francesca Manzini! Non vediamo l'ora di rivederla DO… - Novella_2000 : Francesca Manzini fa uno scherzo ai ragazzi di #Amici20 e il risultato è esilarante (VIDEO) - disagio_tv : Lo scherzo di Francesca Manzini a Enula - disagio_tv : Lo scherzo di Francesca Manzini a Raffaele - disagio_tv : Lo scherzo di Francesca Manzini a Samuele -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Manzini

In realtà è tutto uno scherzo diche, con la complicità di Maria De Filippi, ha regalato al pubblico del daytime di Amici un momento molto esilarante, prendendosi gioco degli ...Al loro postoche il programma lo ha fatto anche come concorrente della versione vip dando una sterzata alla sua carriera fino a portarla dietro il bancone di Striscia la Notizia (...In occasione dell'ospitata al quarto serale di Amici 20, la comica Francesca Manzini ha fatto uno scherzo ad alcuni allievi della scuola.Ecco dunque uno scherzo Amici 20 ai ragazzi, con l’aiuto di Francesca Manzini, che sarà anche ospite nella quarta puntata del Serale. La produzione ha dunque comunicato agli allievi l’arrivo di Ilary ...