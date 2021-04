Figliuolo | Matria e Patria

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il complesso militare industriale evocato da Eisenhower colpisce ancora? Michela Murgia scatena nuove polemiche paragonandoa un militare sudamericano e degradando l’Italia a “stato libero di Bananas”. Le sue accuse contro il generale in mostrina lanciate in tv scatenano la solita canea. I sovranisti denunciano il vilipendio della bandiera e certi progressisti si scatenano controrcato e militarismo. In realtà, Murgia coglie alcune verità, non prive di quegli eccessi in cui cadde quando si scagliò contro il concetto di, al quale contrapporre una “” politically correct e femminista. Ritenere le forze armate manifestazione di quell’eterno Urfascismorcale e sessista teorizzato da Umberto Eco è un’ingenuità. Qualsiasi ordinamento giuridico, anche di ispirazione ...