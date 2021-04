Erdogan un dittatore | verità di Draghi irrita lacchè turchi e pure italiani

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA – E no, non doveva definire Erdogan un dittatore, in Turchia si vota ancora, è stato eletto; E no, non doveva chiamarlo dittatore perché così lo rafforza; E no, non doveva definirlo dittatore, così ha messo a rischio i tanti affari tra Italia e Turchia. E vai col tango, ognuno con la sua spiegazione accompagnata dal ciglio alzato e dalla smorfia “così non si fa”. Il giorno dopo le parole del nostro premier, Mario Draghi, che rispondendo ad una nostra domanda ha definito Erdogan un dittatore suscitando la reazione e la protesta ufficiale del governo turco, si continua a discutere sull’accaduto. E’ una situazione particolare e molto delicata, ma nella vita capita di prendere posizione e questa volta l’agenzia Dire si schiera con il premier Draghi, perché con la semplicità dell’evidenza, che distingue i politici che non si preoccupano sempre di nascondere la verità dentro un mare di inutili parole, lo ha detto chiaro e forte: Erdogan è un dittatore. Anche se un attimo dopo si è piegato comunque alla ragion di Stato: “Con questi dittatori bisogna essere franchi nell’espressione della visione della società ma pronti a cooperare per gli interessi del paese”. La verità non è mai neutra, fa sempre male a qualcuno. Ma è la verità che rende la vita migliore, non la menzogna. E non è vero, come dicono alcuni, che l’accusa di Draghi di fatto rafforzi Erdogan, perché adesso tutti i politici che dipendono da lui si stanno sgolando e gridano all’attentato alla nazione turca solleticando il nazionalismo di casa. Erdogan d’ora in poi sarà più debole davanti al mondo, ora il ‘re è nudo’ proprio grazie al premier italiano. E a quanti richiamano alla mente i dittatori Mussolini e Hitler va ricordato che pure questi, in un primo momento, vennero eletti ‘democraticamente’ attraverso elezioni. Per questo bisogna restare sempre vigili, attenti sempre alla ‘sostanza’ e non alla mera ‘forma’.