È morto Filippo di Edimburgo Termina un’era nel Regno Unito

(Di venerdì 9 aprile 2021) È deceduto alla veneranda età di 99 anni il Principe, marito della Regina Elisabetta II. Un matrimonio che li aveva uniti per oltre 70 anni. A giugno avrebbe compiuto 100 anni È una notizia che è destinata a segnare uno spartiacque nella storia del. La morte del Principediha scossa immediatamente i sudditi inglesi, la notizia è già diventata virale e tutti i network e TV del mondo stanno commentando la scomparsa di colui che per oltre 70 anni ha supportato sua moglie nel difficile compito di regnare su uno dei più importanti troni al mondo. Elisabetta II cheaveva sposato nel lontano 1947. L’uomo che era penetrato nel cuore dell’allora principessa e che, a dispetto di tanti altri “candidati” decise di sposare. Si conclude ...

Corriere : È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni - trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - rtl1025 : È morto il principe #Filippo ?? - marymerish88 : RT @PresMoratti: È morto un eroe Perché una persona che riesce a stare con sua moglie per 73 anni non può essere definito diversamente… - aldera661 : RT @Corriere: È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morto Filippo

aveva 99 anni e lascia quattro figli, otto nipoti e 10 pronipoti. Oltre a un immenso dolore e vuoto a Buckingham PalaceNel Regno Unito e nel resto del mondo, il principedi Edimburgo ,oggi all'età di 99 anni, era conosciuto anche come il "principe delle gaffe" per la sua attitudine a inciampare su svarioni. Eccone alcune rimaste famose. Malala, 2013 Nel ...E' morto il principe Filippo, 99enne consorte della regina Elisabetta, dimesso di recente dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata ...Lutto nel Regno Unito. E’ stata diffusa la notizia della morte del Principe Filippo di Edimburgo, marito della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Aveva 99 anni e da tempo aveva problemi di salute.