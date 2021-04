Draghi attacca Erdogan | “Un dittatore” La Turchia convoca l’ambasciatore

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo cheha definitoun, laha subitotoitaliano condannando le parole del presidente del Consiglio. Tra Italia eè scoppiata una bufera diplomatica. Credit: Thomas Lohnes – Sean Gallup via Getty ImagesIl “Sofagate”, che ha visto la presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen protagonista di uno spiacevole episodio alla corte del presidente turco Recep Tayyip, che non le ha riservato una sedia al suo fianco e l’ha invitata ad accomodarsi su un divano, ha fatto scoppiare una vera e propria bufera diplomatica tra Italia e. Il presidente del Consiglio Mario, nel corso della conferenza stampa a Palazzo ...

Advertising

fattoquotidiano : Libia, Giannini elogia Draghi e attacca: “Italietta si risveglia da sbornia sovranista”. Conte al direttore de La s… - Agenzia_Dire : Il centrodestra attacca il presidente del consiglio Mario #Draghi e arriva a minacciare il ritiro della fiducia al… - Vince08440165 : RT @ilpresidenthe: Biden attacca pubblicamente Putin. Draghi attacca pubblicamente Erdogan. Agenda 2021, non solo covid. - PetrazzuoloF : RT @pierofassino: Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture si devo… - PatriziaGrass17 : RT @pierofassino: Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture si devo… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi attacca

... capogruppo della Lega alla Regione Lazio, va dritto al punto e: "È vera la frase "mi state ... "Nessuno chiede acosa fa la presidenza della Camera". Indipendentemente dalle sfumature ...... in funzione anti - russa e pro - Ucraina, e sta pure nella Nato, con le basi Usa in casa, che facciamo? Insomma, forse neppure a Bruxelles (Nato e Ue) hanno preso bene l'intemerata di: già la ...Falso. Draghi non ha detto questo. O meglio, se si cerca di interpretare le parole di Draghi, non si può non leggere un attacco alle regioni. Sono loro che organizzano i calendari vaccinali. Aldilà ...Draghi Erdogan definito dittatore, il ministero degli esteri risponde ai commenti del premier italiano sul caso Von der Leyyen ...