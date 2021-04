Draghi ad Erdogan: “Sei un dittatore”, ora è bufera tra Italia e Turchia (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra Italia e Turchia i rapporti sono decisamente tesi dopo le dichiarazioni al veleno di ieri di Draghi nei confronti di Erdogan. Mario Draghi ed Erdogan (Getty Images)Chi si aspettava un Mario Draghi dimesso nel campo della politica estera sarà sicuramente rimasto molto deluso. Il Premier, infatti, pur parlando molto poco sembra non avere la minima remora nel lanciare i fendenti giusti. Alcune dichiarazioni fatte ieri durante la conferenza stampa però non sono piaciute per niente ad Erdogan. Il presidente della Turchia, infatti, è stato definito da Draghi, senza mezzi termini, un dittatore. Una parola che spesso viene affiancata al nome di Erdogan, ma che ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 aprile 2021) Trai rapporti sono decisamente tesi dopo le dichiarazioni al veleno di ieri dinei confronti di. Marioed(Getty Images)Chi si aspettava un Mariodimesso nel campo della politica estera sarà sicuramente rimasto molto deluso. Il Premier, infatti, pur parlando molto poco sembra non avere la minima remora nel lanciare i fendenti giusti. Alcune dichiarazioni fatte ieri durante la conferenza stampa però non sono piaciute per niente ad. Il presidente della, infatti, è stato definito da, senza mezzi termini, un. Una parola che spesso viene affiancata al nome di, ma che ...

