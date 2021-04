David Trezeguet: “Mbappé mi stupisce sempre” (Di venerdì 9 aprile 2021) David Trezeguet ne ha giocate di partite, ne ha segnati di gol e sicuramente alle spalle ha abbastanza esperienza per riconoscere i campioni. Non che nel caso di Mbappé ci voglia tanto per vedere che ha la stoffa del vincente. Il giovane che ora è in forza al PSG sta incantando tutti con le sue strabilianti giocate, anche l’ex Juventus. David Trezeguet diventa direttore sportivo Cosa pensa David Trezeguet di Mbappé? David Trezeguet non ha mai fatto mistero di essere molto affascinato dal talento di Kylian Mbappé che oltre ad essere protagonista in Ligue 1 lo è anche in Champions League. Il suo PSG ha trionfato anche contro il Bayern Monaco e due reti le ha realizzate proprio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 aprile 2021)ne ha giocate di partite, ne ha segnati di gol e sicuramente alle spalle ha abbastanza esperienza per riconoscere i campioni. Non che nel caso dici voglia tanto per vedere che ha la stoffa del vincente. Il giovane che ora è in forza al PSG sta incantando tutti con le sue strabilianti giocate, anche l’ex Juventus.diventa direttore sportivo Cosa pensadinon ha mai fatto mistero di essere molto affascinato dal talento di Kylianche oltre ad essere protagonista in Ligue 1 lo è anche in Champions League. Il suo PSG ha trionfato anche contro il Bayern Monaco e due reti le ha realizzate proprio ...

Advertising

Gabri_Juventus : ?? Paulo Dybala (99) e Cristiano Ronaldo (97) a un passo dal raggiungere quota 100 marcature in bianconero: l'ultimo… - SEMPREFMILAN : RT @OptaPaolo: 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in una singol… - twilight_townn : RT @OptaPaolo: 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in una singol… - MauroGiansante : RT @OptaPaolo: 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in una singol… - loris_assi : RT @OptaPaolo: 8 - Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa Champions League, nessun giocatore francese ???? ha fatto meglio in una singol… -