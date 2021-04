Con il principe Filippo si chiude un' era per la corona britannica

Advertising

VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - ilfoglio_it : A 99 anni è morto il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II. Con lui, modello pe… - LegaSalvini : È MORTO IL PRINCIPE FILIPPO, DUCA DI EDIMBURGO: AVEVA 99 ANNI Lo annuncia la Casa Reale britannica: 'È con profonda… - hemmoschannel : State litigando sulla morte del principe Filippo....... ma allora lo vedete che questo social vi ha fritto il cerve… - RLT_it : RT @MdLT_it: È con grande emozione che la famiglia di La Trémoïlle ha appreso della morte del principe Filippo. La Casa regnante porge le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Con principe

... una media di 350 impegni ufficiali all'anno per conto della famiglia reale,oltre 22.000 ... di certo non ha condiviso l'esito del matrimonio tra suo figlio, ilCarlo e Diana Spencer, ...La triste notizia è stata [?] L'articolo Chi era ilFilippo Mountbatten, duca di Edimburgo: la vita e le nozzeElisabetta II è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it ...La sua è stata una vita straordinaria con un punto fermo: una devozione incrollabile per la regina Elisabetta II: 70 anni di unione tanto che lei lo definì “la mia roccia”. Pochi sanno che il principe ...Tuttavia, nel 1960 Elisabetta cedette, almeno in parte, e acconsentì dopo la nascita del principe Andrea che i suoi discendenti potessero fregiarsi del doppio cognome, Mountbatten-Windsor. Solo con la ...