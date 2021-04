Comunicato ufficiale FIFA - Tutte le 64 partite Mondiali Qatar 2022 sulla Rai (Di venerdì 9 aprile 2021) A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo FIFA 2022 ™ , la FIFA ha assegnato i diritti esclusivi per il concorso alla Rai, emittente del servizio pubblico nazionale italiano.Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma per televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. Oltre a rendere disponibili in diretta sul territorio Tutte le 64 partite, la Rai offrirà... Leggi su digital-news (Di venerdì 9 aprile 2021) A seguito della gara per i diritti dei media italiani per la Coppa del Mondo™ , laha assegnato i diritti esclusivi per il concorso alla Rai, emittente del servizio pubblico nazionale italiano.Alla Rai sono stati assegnati i diritti multipiattaforma per televisione, digitale e radio e fornirà una piattaforma di trasmissione estremamente forte per il torneo. Oltre a rendere disponibili in diretta sul territoriole 64, la Rai offrirà...

