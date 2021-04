Canottaggio, Europei 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Scatteranno oggi, venerdì 9 aprile, a Varese gli Europei di Canottaggio e paraCanottaggio: la delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 paraCanottaggio, riserve comprese (3 tra i senior). L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 specialità che si disputeranno. Non ci saranno imbarcazioni italiane soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile. Nel programma iniziale le specialità previste erano 24, ma non vi sono state iscrizioni nelle specialità non olimpiche del quattro di coppia pesi leggeri femminile (dove l’Italia fu oro nel 2020) e del due senza pesi leggeri femminile. Rispetto allo scorso anno si gareggerà ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Scatteranno, venerdì 9, a Varese glidie para: la delegazione azzurra è composta da 65 atleti, di cui 45 senior, 12 pesi leggeri e 8 para, riserve comprese (3 tra i senior). L’Italia è il Paese con il maggior numero di equipaggi iscritti, 20 sulle 22 specialità che si disputeranno. Non ci saranno imbarcazioni italiane soltanto nella specialità olimpica del due senza senior femminile e nella specialità paralimpica del singolo PR1 femminile. Neliniziale le specialità previste erano 24, ma non vi sono state iscrizioni nelle specialità non olimpiche del quattro di coppia pesi leggeri femminile (dove l’Italia fu oro nel 2020) e del due senza pesi leggeri femminile. Rispetto allo scorso anno si gareggerà ...

Sergio99093822 : RT @Coninews: A Varese sta per scoccare l'ora degli Europei Assoluti di canottaggio. ? Da venerdì a domenica, nella rassegna continentale… - azzurridigloria : ?????CANOTTAGGIO, QUALIFICAZIONI OLIMPICHE E PARALIMPICHE 2021????? Terminate oggi, alla vigilia degli Europei, le qu… - azzurridigloria : ?????CANOTTAGGIO, EUROPEI VARESE 2021????? Da domani venerdì 9 fino a domenica 11 si svolgeranno gli Europei di Canot… - TV7Benevento : Canottaggio: domani a Varese al via agli Europei, 20 equipaggi azzurri in gara... - varesenews : “Coraggio, competenza e passione”: al via gli Europei di canottaggio di Varese -