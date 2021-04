Calciomercato Juventus, si ragiona sul futuro di Morata: due opzioni sul piatto (Di venerdì 9 aprile 2021) Non solo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, anche il futuro di Alvaro Morata è in bilico e di conseguenza l’attacco della Juventus potrebbe cambiare completamente. L’attaccante spagnolo ultimamente non sta fornendo delle grandi prestazioni, anzi, in generale l’intera stagione dell’ex Real Madrid è stata condita da diversi alti e bassi. In questi giorni i bianconeri starebbero pensando a come muoversi con il giocatore al termine della stagione anche se in questo momento il futuro di Morata sembrerebbe sempre più lontano da Torino. Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid aspetta una risposta per Morata La Juventus al termine della stagione potrebbe decidere di prolungare per un altro anno il prestito di Alvaro ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Non solo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, anche ildi Alvaroè in bilico e di conseguenza l’attacco dellapotrebbe cambiare completamente. L’attaccante spagnolo ultimamente non sta fornendo delle grandi prestazioni, anzi, in generale l’intera stagione dell’ex Real Madrid è stata condita da diversi alti e bassi. In questi giorni i bianconeri starebbero pensando a come muoversi con il giocatore al termine della stagione anche se in questo momento ildisembrerebbe sempre più lontano da Torino., l’Atletico Madrid aspetta una risposta perLaal termine della stagione potrebbe decidere di prolungare per un altro anno il prestito di Alvaro ...

Advertising

Gazzetta_it : Quel gol non basta, è braccio di ferro: niente rinnovo con la #Juve, #Dybala è sul mercato - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - cicoria_e : #calciomercato #Juventus Lo scambio #Dybala / #icardi lo faresti? Risposta secca: SI o NO - gilnar76 : #Juve Genoa: Ballardini ... #AllianzStadium #Calciomercato #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… -