Bucciantini | ”Non capisco le critiche a Gattuso dopo il match con la Juve”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli su Juventus – Napoli e su alcuni aspetti che hanno determinato il successo di bianconeri all'Alleanz Stadium. Queste le sue parole: "Non capisco le critiche a Gattuso dopo la partita con la Juventus. Osimhen è entrato e finalmente abbiamo visto il vero Osimhen. Io non critico le scelte di Gattuso, l'unica cosa che forse non avrei cambiato perché ha preso gol nel suo miglior momento è la parte mancina"

