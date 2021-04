Bersani a Draghi | “consiglio un aggiustamento politico”

Advertising

Corriere : Bersani incontra Draghi: «Governo in difficoltà, percorso da aggiustare» - HuffPostItalia : Bersani consiglia a Draghi un 'aggiustamento politico' del governo - Lucia39134555 : RT @EmeParonzini: Speranza ha mandato papà Bersani dal preside Draghi perché i bambini grandi lo maltrattano - sprto : @ManuelaBellipan Conte a parte, discorso troppi lungo e divisivo, se Draghi paragona Bersani a Salvini io mi offend… - guidopoli3 : RT @mariamacina: Ma Bersani che va Draghi , a difendere Speranza e a chiedere che sul delfino di D’Alema non vengano scaricate responsabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Bersani Draghi

Chiuso l'affondo alle Regioni,ci tiene a far chiarezza anche sul rapporto con Matteo ...il faccia a faccia di ieri con l'ex ministro dell'Interno ('ho visto anche Pier Luigi, in un ...Cosa che anche Leu edovrebbero aver capito. Renzi è bravo a distruggere - prosegue ...i governi Letta e Conte e quando poi dice che è stato lui a permettere la costruzione del governo, ...In un incontro durato 40 minuti a Palazzo Chigi, Bersani a Draghi suggerisce dei consigli di carattere economico, politico e sociale.Letta lo sintetizza così: 'Con la Lega andremo alle elezioni su fronti contrapposti ma in questo momento insieme sosteniamo il governo Draghi, tifiamo per il governo Draghi per far uscire l'Italia dal ...