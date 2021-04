Asl Rm 5 | pubblicata delibera acquisto nuova Tac Subiaco

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma –ladi approvazione degli atti per l’indizione della gara autonoma per l’dellaTac pera 128 slices, altamente performante, per l’ospedale Angelucci di, che andra’ a sostituire quella vecchia a 40 slices. Si tratta di un rinnovamento importante per tutto il territorio che andra’ a rinforzare l’offerta sanitaria aziendale della Valle dell’Aniene. Gia’ installata e funzionate laTac presso l’ospedale di Tivoli, in via di completamento i lavori per laTac per Palestrina, finanziate con i fondi POR FESR della Regione Lazio. L’operazione Alta Tecnologia continua poi con Colleferro, per unaTac con i fondi del DL 34, che verranno gestiti con le procedure ...

Ultime Notizie dalla rete : Asl pubblicata

