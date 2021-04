Ariadna Romero ed Emanuel Caserio | nuova love story?

(Di venerdì 9 aprile 2021), la modella ed ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, mamma di un bimbo di 3 anni, potrebbe avere unafiamma. Si tratta di, protagonista della seguitissima serie tv Il Paradiso delle Signore, nel ruolo di Salvatore Amato, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. È stato lo stessoa condividere una loro foto insieme. Nella foto i due sono immortalati sorridenti su un prato, sotto la foto la didascalia: “Buon Sole a tutti”.recentemente è anche diventato ospite fisso della trasmissione condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. “Buon sole a tutti”, scrive l’artista 31enne. Molti followers gli hanno chiesto incuriositi se la cubana 34enne, modella e attrice, fosse la sua fidanzata, ma ...

Pierpaolo Pretelli intervistato tra le pagine di Diva e Donna , ha chiarito anche una volta il suo rapporto di stima per la sua ex compagnache le ha regalato la gioia di diventare padre con l'arrivo del piccolo Leonardo . Pierpaolo Pretelli svela l'attuale rapporto conE' stato un grande amore e c'è tanto ...L'ex velino di Striscia la Notizia è tornato a parlare nuovamente della sua ex. Da questo grande amore è nato un figlio, Leonardo.Una foto di loro due insieme, immortalati su un prato al sole. I fan chiedono se stanno insieme, ma Emanuel non risponde ...Pierpaolo Pretelli intervistato tra le pagine di Diva e Donna, ha chiarito anche una volta il suo rapporto di stima per la sua ex compagna Ariadna Romero che le ha regalato la gioia di diventare padre ...