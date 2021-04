Amici 2021, Deddy piange sul letto di Rosa: “Ma che mi ha fatto” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il cantante ha vissuto momenti di sconforto ritrovandosi in casetta senza la sua fidanzata, che è stata eliminata nella scorsa puntata del Serale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 9 aprile 2021) Il cantante ha vissuto momenti di sconforto ritrovandosi in casetta senza la sua fidanzata, che è stata eliminata nella scorsa puntata del Serale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

repubblica : Arrestato il sindaco di Opera: mascherine per le Rsa distribuite a parenti e amici e appalti truccati - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - patriziabalda15 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 08.04.2021 Valentina è una #cucciolona di circa 1 anno portata oggi al rifugio. E' magrolina, non conosciamo il su… - Claudoc3 : RT @leonemaschio: Bella gente pomeriggio spero buono a tutti voi amici del mio ?? @nuvola1000 @liliaragnar @iside50 @Nancy61332586 @claudio_… - Failbetter6 : RT @Losateresa: #toscana Giri loschi in ambito #vaccini. Gli amici degli amici, in #toscana, sono parecchi. Quanto tempo ancora dobbiamo… -