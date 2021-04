Amazon, per ora non nascerà la prima rappresentanza sindacale statunitense. In Alabama i “sì” verso una sconfitta quasi certa (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente da fare. Il sindacato non riesce a varcare la soglia degli stabilimenti statunitensi di Amazon. Si è infatti concluso il lungo spoglio delle schede nel sito di Bessemer, piccolo centro dell’Alabama. I quasi 6mila dipendenti erano stati chiamati ad esprimersi sulla creazione di una rappresentanza sindacale collegata all’organizzazione di categoria Rwdsu (Retail, Wholesale and Department Store Union). Le schede pervenute sono state 3.215, lo spoglio è ancora in corso ma i no sono 1.100 mentre i sì 460. Per è necessaria la maggioranza semplice di 1.608 voti, per raggiungerla ai sì servirebbero altri 1.148 voti sulle 1.655 schede che rimangono da scrutinare. quasi impossibile. “Il nostro sistema è guasto e Amazon ne ha tratto grandi benefici”, ha affermato Stuart ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente da fare. Il sindacato non riesce a varcare la soglia degli stabilimenti statunitensi di. Si è infatti concluso il lungo spoglio delle schede nel sito di Bessemer, piccolo centro dell’. I6mila dipendenti erano stati chiamati ad esprimersi sulla creazione di unacollegata all’organizzazione di categoria Rwdsu (Retail, Wholesale and Department Store Union). Le schede pervenute sono state 3.215, lo spoglio è ancora in corso ma i no sono 1.100 mentre i sì 460. Per è necessaria la maggioranza semplice di 1.608 voti, per raggiungerla ai sì servirebbero altri 1.148 voti sulle 1.655 schede che rimangono da scrutinare.impossibile. “Il nostro sistema è guasto ene ha tratto grandi benefici”, ha affermato Stuart ...

