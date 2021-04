Agente “Clarice” Starling | debutta la serie sequel del Silenzio degli innocenti | capolavoro o flop?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 9 aprile 2021) Nessuno tocchi. All’annuncio della lavorazione dellasull’FBI – per sempre Jodie Foster nele solo incidentalmente Julianne Moore in Hannibal – ci fu una sollevazione social abbastanza contenuta. Non così veemente insomma da spingere a un annullamento, una cancellazione di opere e persone come avviene oggi di frequente. Un anno e passa dopo, con in testa solo zona rossa, arancione, gialla, vaccini e varianti, ecco il debutto disu Rai2, in prima serata da stasera alle 22.05. Chi è Rebecca Breeds, star di “” ...