Addio al Principe Filippo | quel retroscena sulla Regina che in pochi conoscono

Si è spento a 99 anni nel Castello di Windsor ilFilippo. Il duca di Edimburgo era stato ricoverato di recente quasi un mese per una infezione e alcuni problemi cardiaci. A dare l'annuncio della sua scomparsa la Regina Elisabetta con una ...Leggi anche ›Filippo, l'della regina Elisabetta e di Boris Johnson › È morto ilFilippo, duca di Edimburgo, re senza corona › IlFilippo contro ...La bandiera britannica è stata fatta calare in questi minuti dopo l’annuncio dato dalla regina Elisabetta della morte del 99enne principe consorte. La notizia viene coperta ora di fatto a reti ...La morte del principe Filippo ha messo in moto la macchina organizzativa della Royal Family: ecco cosa succederà nelle prossime ore ...