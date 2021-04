A Milano certificati anagrafici anche in tabaccheria (Di venerdì 9 aprile 2021) Da domani 32 tabaccai in diversi quartieri di Milano offriranno ai cittadini la possibilità di richiedere uno dei 14 certificati anagrafici disponibili , al costo massimo di 2 euro. È stata firmata la ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 9 aprile 2021) Da domani 32 tabaccai in diversi quartieri dioffriranno ai cittadini la possibilità di richiedere uno dei 14disponibili , al costo massimo di 2 euro. È stata firmata la ...

A Milano certificati anagrafici anche in tabaccheria IL GIORNO Effetto collaterale della pandemia: a Milano i reati crollano del 32%. Controlli nelle strutture per anziani: denunce e 4 chiusure Effetto collaterale della pandemia: a Milano i reati crollano del 32%. Controlli nelle strutture per anziani: denunce e 4 chiusure ...

Covid. Treni sicuri sulla Milano-Roma: si sale solo con test negativo (DIRE) Milano, 9 Apr. – Via libera, in forma sperimentale, ai treni ‘Covid Tested’ che viaggeranno sulla linea Milano-Roma. A bordo dei convogli potranno salire solo i passeggeri risultati negativi al ...

