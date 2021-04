Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 aprile 2021)DEL 8 APRILEORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LO STESSO RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO; RIGUARDO ALLE CONSOLARI, RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI, SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA ANCHE QUI NEI DUE SENSI, E SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E CASTEL GANDOLFO IN DIREZIONE ALBANO; INFINE UN’INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA LAURENTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DEL ...