Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 15:30 (Di giovedì 8 aprile 2021) Viabilità DEL 8 APRILE 2021 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; CIRCOLazioNE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEID EU SENSI, E SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO. IN CHIUSURA, PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 APRILE SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; SUL FRONTE DELLA Viabilità ATTIVE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)DEL 8 APRILEORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E ARDEATINA; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA, QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA CASSIA, TRA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NEID EU SENSI, E SULLA VIA APPIA, TRA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO. IN CHIUSURA, PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PREMIO DI FORMULA E, IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE DEL 10 E 11 APRILE SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR; SUL FRONTE DELLAATTIVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 04 - 2021 ore 12:30 PREVISTE SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. DALLE 20,30 DI OGGI, 8 APRILE, E FINO ALL'ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE ...

PREVISTE SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. DALLE 20,30 DI OGGI, 8 APRILE, E FINO ALL'ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE EUROPA E TRE ...