Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2021 ore 12:30 (Di giovedì 8 aprile 2021) Viabilità 2021 8 APRILE ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. CIRCOLazioNE SCORREVOLE E TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE: INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLA Viabilità CHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. DALLE 20,30 DI OGGI, 8 APRILE, E FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021)8 APRILE ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SCORREVOLE E TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA DEL TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; CAMBIAMO ARGOMENTO PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE: INZIA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL GRAN PRIX DI FORMULA E SUL CIRCUITO CITTADINO DELL’EUR. PREVISTE SUL FRONTE DELLACHIUSURE E DEVIAZIONI IN TUTTO IL QUADRANTE EUR. DALLE 20,30 DI OGGI, 8 APRILE, E FINO ALL’ALBA DEL 12 APRILE, CHIUSA VIA ...

