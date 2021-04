Van der Sar: “In Olanda è facile far crescere i giovani, ma al loro fianco servono anche giocatori d’esperienza” (Di giovedì 8 aprile 2021) Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match di Europa League contro la Roma: “Giochiamo sempre con ragazzi di 18-19 anni, utilizzare giovani di qualità è una nostra caratteristica.Scherpen? Gli ho fatto scrivere cento volte, una volta arrivato qui, che il club migliore d’Olanda è l’Ajax invece del PSV Eindhoven; ha lavorato tanto nell’ultimo periodo, abbiamo fiducia in lui anche perché ha già fatto bene con la formazione giovanile. Onana è uno dei migliori portieri d’Europa, Stekelenburg ha tanta esperienza mentre Scherpen è un giovane promettente che dovrà cercare di mettersi in mostra in un palcoscenico come questo”. E’ più facile fare calcio con i giovani in Olanda rispetto al resto ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Edwin Van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match di Europa League contro la Roma: “Giochiamo sempre con ragazzi di 18-19 anni, utilizzaredi qualità è una nostra caratteristica.Scherpen? Gli ho fatto scrivere cento volte, una volta arrivato qui, che il club migliore d’è l’Ajax invece del PSV Eindhoven; ha lavorato tanto nell’ultimo periodo, abbiamo fiducia in luiperché ha già fatto bene con la formazionele. Onana è uno dei migliori portieri d’Europa, Stekelenburg ha tanta esperienza mentre Scherpen è un giovane promettente che dovrà cercare di mettersi in mostra in un palcoscenico come questo”. E’ piùfare calcio con iinrispetto al resto ...

