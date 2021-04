Van der Meyde: “Spero che l’Inter vinca lo scudetto. Potevo andare alla Roma. Il mio compagno più forte? Adriano” (Di giovedì 8 aprile 2021) In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Andy Van der Meyde ha parlato del suo passato all’Inter ricordando qualche aneddoto: “Ho un format chiamato “In auto con Andy”. Chiacchiero con gente famosa, andiamo in giro per Amsterdam in macchina. Quando sono davanti le telecamere sono timidi, riservati, con me invece si aprono di più. Parliamo di tutto. Se sono stato vicino alla Roma? Nel 2005, dopo l’Inter. Niente di concreto però. Ho sfiorato anche la Juve. Mi voleva Capello, ma scelsi l’Everton“. Sull’Inter: “Mi viene in mente Highbury. Quel gol indimenticabile contro l’Arsenal in Champions. Il mio punto più alto in nerazzurro. Seguo sempre l’Inter, Spero vinca lo scudetto. Il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) In un’intervistaGazzetta dello Sport, Andy Van derha parlato del suo passato alricordando qualche aneddoto: “Ho un format chiamato “In auto con Andy”. Chiacchiero con gente famosa, andiamo in giro per Amsterdam in macchina. Quando sono davanti le telecamere sono timidi, riservati, con me invece si aprono di più. Parliamo di tutto. Se sono stato vicino? Nel 2005, dopo. Niente di concreto però. Ho sfiorato anche la Juve. Mi voleva Capello, ma scelsi l’Everton“. Sul: “Mi viene in mente Highbury. Quel gol indimenticabile contro l’Arsenal in Champions. Il mio punto più alto in nerazzurro. Seguo semprelo. Il ...

