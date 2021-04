Vaccini, in arrivo in Campania 148.000 dosi Pfizer: dal 16 aprile dosi Johnson (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 148.000 dosi la consegna di vaccino Pfizer annunciata alla Regione Campania per la prossima settimana. Torna a salire la dotazione della Regione, soprattutto nel momento un cui c’è stata l’inversione, con i Vaccini Astrazeneca che da oggi vengono somministrate alle persone di oltre 60 e il Pfizer ai più giovani. La consegna di Pfizer avverrà all’inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, si apprende dall’Unità di Crisi regionale. Intanto la Campania chiede notizie anche sulle dosi Johnson. La prima consegna è stata annunciata all’Unità di Crisi per dopo il 16 aprile, ma non è stato ancora fornito un numero di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ di 148.000la consegna di vaccinoannunciata alla Regioneper la prossima settimana. Torna a salire la dotazione della Regione, soprattutto nel momento un cui c’è stata l’inversione, con iAstrazeneca che da oggi vengono somministrate alle persone di oltre 60 e ilai più giovani. La consegna diavverrà all’inizio della prossima settimana, tra martedì e mercoledì, si apprende dall’Unità di Crisi regionale. Intanto lachiede notizie anche sulle. La prima consegna è stata annunciata all’Unità di Crisi per dopo il 16, ma non è stato ancora fornito un numero di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini arrivo I disastri sanitari della gestione della pandemia in Italia 7) Se, dopo oltre un anno dall'arrivo della pandemia, avessimo aggiornato i protocolli di cura ... non hanno nulla a che vedere con i vaccini tradizionali). Sperimentali, perché non c'è stato il tempo ...

Colori regioni: quattro sperano nella zona arancione , due in bilico Così cambia il piano vaccinale Vaccini Covid, Palù: in Italia in arrivo 17 mln di dosi Pfizer e 7 - 10 J&J In bilico Puglia e Piemonte Discorso più complicato quello relativo a Piemonte e Puglia . ...

Vaccini Covid, Palù: in Italia in arrivo 17 mln di dosi Pfizer e 7-10 J&J QUOTIDIANO.NET Vaccini, vita da riservista La Regione vuole la panchina lunga e bisogna essere allenati per trovare posto da riserve nelle grande squadra dei vaccinati. Un’ora ... La sintesi dell’essere pronti quando arriva il momento da non ...

Covid, Whatsapp lancia gli stickers sui vaccini per dare speranza Il nuovo pacchetto è stato creato insieme con l'Oms con lo scopo di aiutare gli autenti a comunicare in modo creativo ed esprimere gioia e sollievo ...

