Uomini e Donne, Tina ancora assente, Elisabetta in lacrime sbotta contro Luca: “Siamo arrivati ad avere una certa intimità” (Di giovedì 8 aprile 2021) La puntata odierna di Uomini e Donne si è aperta con Samantha. La giovane tronista ha espresso le proprie perplessità mostrando i suoi demoni interiori con il corteggiatore Bohdan Beyba, che già avevamo visto a Temptation Island 2020. Tra loro, tuttavia, la questione si è conclusa con un ballo che sembra aver messo, almeno momentaneamente, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 8 aprile 2021) La puntata odierna disi è aperta con Samantha. La giovane tronista ha espresso le proprie perplessità mostrando i suoi demoni interiori con il corteggiatore Bohdan Beyba, che già avevamo visto a Temptation Island 2020. Tra loro, tuttavia, la questione si è conclusa con un ballo che sembra aver messo, almeno momentaneamente, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - DNascu : RT @Bluefidel47: Arrivano navi piene di giovanottoni senza donne. Uomini carichi di ormoni e senza rispetto per le donne. Come si arrivereb… - lifeoffederyca : RT @oscarwildeness: Gli uomini: 'dobbiamo iniziare ad ignorarvi così vi rendete conto di quanto avete bisogno della nostra approvazione' L… -