United e Villarreal ipotecano la semifinale, solo un pari per l'Arsenal (Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA - Nell'andata dei quarti di finale di Europa League è pesante il 2 - 0 ottenuto a Granada dal Manchester United , in un match a un certo punto interrotto per l' invasione di campo di un uomo nudo.

United e Villarreal ipotecano la semifinale, solo un pari per l'Arsenal ...dei quarti di finale di Europa League è pesante il 2 - 0 ottenuto a Granada dal Manchester United , ... Un bel passo avanti lo fa anche il Villarreal di Emery, che vince di misura a Zagabria contro la ...

Beffa Arsenal, raggiunto al 90' dallo Slavia. United e Villarreal, colpi esterni Solo il Manchester United si avvicina alla semifinale dopo la gara d'andata dei quarti. Per il resto una vittoria con un solo gol di scarto e un pareggio. Dinamo Zagabria - Villarreal 0 - 1 ? Gli eroi croati che hanno ...

Europa League, andata quarti - Pari Arsenal, vincono United e Villarreal Goal.com United e Villarreal ipotecano la semifinale, solo un pari per l'Arsenal Nell'andata dei quarti pesante 2-0 a Granada per i 'Red Devils', mentre la squadra di Emery passa sul campo della Dinamo Zagabria (0-1). I 'Gunners' beffati nel finale a Londra dallo Slavia Praga (1-1 ...

Europa League: vince il Manchester United, pari Arsenal I risultati di serata: a Londra non basta Pepé, Rashford e Fernandes stendono il Granada, ok gli spagnoli a Zagabria.

