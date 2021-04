Una visita speciale: l’omaggio dei bambini di Lecco ai “nonni” della Rsa (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un anno di confinamento per Covid a fasi alterne, fra lockdown, zone rosse, Natale e Pasqua vissuti con forti limitazioni, risalta il gesto umile e bello dei bambini di Lecco. I piccoli delle scuole materne della città lombarda, dove il Coronavirus ha infierito duramente come in tutta la regione, hanno incontrato gli anziani ospiti degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi. Sassi colorati come segno d’affetto Agli anziani della Rsa hanno portato in dono un regalo speciale, mercoledì 7 aprile: sassi colorati, preparati durante le festività di Pasqua. Il Tg1, in un servizio dell’inviato Giuseppe La Venia, ha immortalato l’incontro, a distanza. E il commosso saluto fra i bambini, guidati dalle maestre, e gli ospiti dell’Airoldi e Muzzi. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Scuole ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 aprile 2021) Dopo un anno di confinamento per Covid a fasi alterne, fra lockdown, zone rosse, Natale e Pasqua vissuti con forti limitazioni, risalta il gesto umile e bello deidi. I piccoli delle scuole maternecittà lombarda, dove il Coronavirus ha infierito duramente come in tutta la regione, hanno incontrato gli anziani ospiti degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi. Sassi colorati come segno d’affetto Agli anzianiRsa hanno portato in dono un regalo, mercoledì 7 aprile: sassi colorati, preparati durante le festività di Pasqua. Il Tg1, in un servizio dell’inviato Giuseppe La Venia, ha immortalato l’incontro, a distanza. E il commosso saluto fra i, guidati dalle maestre, e gli ospiti dell’Airoldi e Muzzi. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Scuole ...

