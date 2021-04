UFC on ABC 2 – Anteprima – Vettori Vs Holland

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 8 aprile 2021) UFC on ABC 2 –– In diretta da Las Vegas il nostro Marvin(16-4-1) ha l’opportunità di mettersi in prima fila per una chance titolata. Su la sua strada invece di trovare Darren Till, ritiratosi dal match a causa della rottura della clavicola, si scontrerà contro Kevin(21-6). Nel co main event invece sarà Arnold Allen (16-1) a sfidare Sadiq Youssuf (11-1). La main card sarà trasmessa su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 21.00 di Sabato 10 Aprile. Tra gli altri fighter in azione in questo Sabato finalmente comodamente serale per gli amanti delle MMA italiani ci saranno anche Kyle Daukaus (10-1), Mackenzie Dern (10-1), Mike Perry (14-7) e Jim Miller (32-15). Who KO's someone from there?! Who commentates while they do it?!Answer: @Trailblaze2Top pic.twitter.com/WpQdenTMBw— UFC Europe ...