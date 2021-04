Tosca D’Aquino infortunata e arrabbiata: “Grazie Roma” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tosca D’Aquino infortunata e arrabbiata: anche lei è stata vittima, come molti, delle buche nelle strade della Capitale Un piede ingessato e rigido, sdraiata sul divano di casa davanti alla tv. Così Tosca D’Aquino ha raccontato a tutti la sua ultima disavventura, un incidente e una visita in ospedale che avrebbe voluto volentieri risparmiarsi. In L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 8 aprile 2021): anche lei è stata vittima, come molti, delle buche nelle strade della Capitale Un piede ingessato e rigido, sdraiata sul divano di casa davanti alla tv. Cosìha raccontato a tutti la sua ultima disavventura, un incidente e una visita in ospedale che avrebbe voluto volentieri risparmiarsi. In L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

olgalamp17 : RT @POPcornShow_: Signor Amazon se ci leggi per la seconda stagione vorremmo 12 ore di durata e come cast: - Paola Cortellesi - Virginia R… - POPcornShow_ : Signor Amazon se ci leggi per la seconda stagione vorremmo 12 ore di durata e come cast: - Paola Cortellesi - Virg… -

Ultime Notizie dalla rete : Tosca D’Aquino Anche Tosca D'Aquino incantata dal Circeo latinaoggi.eu