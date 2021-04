Superbonus 110%, ITAS Mutua e Gruppo Cassa Centrale offriranno finanziamenti ponte a tassi agevolati (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – ITAS Mutua ed il Gruppo Cassa Centrale hanno siglato una convenzione per offrire ai clienti della compagnia assicurativa un servizio più completo e personalizzato in ambito Superbonus 110%. Un accordo che completa l’offerta a 360 gradi riservata da ITAS Mutua ai propri assicurati, dopo le convenzioni già siglate con i Caf Acli, Habitech e Polo Edilizia 4.0. La convenzione consentirà ai clienti della compagnia di accedere a finanziamenti ponte sotto forma di apertura di credito in conto corrente presso le affiliate di Cassa Centrale Banca, per pagare gli anticipi dovuti alle imprese ed ai professionisti che effettuano gli interventi di riqualificazione, nel periodo che intercorre fra l’inizio dei lavori e la maturazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) –ed ilCentrale hanno siglato una convenzione per offrire ai clienti della compagnia assicurativa un servizio più completo e personalizzato in ambito. Un accordo che completa l’offerta a 360 gradi riservata daai propri assicurati, dopo le convenzioni già siglate con i Caf Acli, Habitech e Polo Edilizia 4.0. La convenzione consentirà ai clienti della compagnia di accedere a finanziamenti ponte sotto forma di apertura di credito in conto corrente presso le affiliate diCentrale Banca, per pagare gli anticipi dovuti alle imprese ed ai professionisti che effettuano gli interventi di riqualificazione, nel periodo che intercorre fra l’inizio dei lavori e la maturazione ...

