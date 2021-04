Sei regole da seguire per mantenerci in salute: semplici ma efficaci! (Di giovedì 8 aprile 2021) Sei regole. In una società che si muove a passo di corsa spesso non abbiamo il tempo di pensare se le nostre abitudini di vita ci aiutano o no a mantenerci in salute. È per questo che qui di seguito ti offriamo un mini decalogo (in sei punti) che può aiutarti a mantenere uno stile di vita sano e a evitare le malattie più comuni. Si tratta di abitudini più o meno semplici che hanno tutte il vantaggio di ricadere del tutto sotto il nostro controllo. Vediamole. Uno. Cura l’alimentazione Un’alimentazione adeguata ha un grosso impatto sulla nostra qualità di vita. E un’alimentazione adeguata è, essenzialmente, quella che ci apporta tutti i nutrienti senza farci ingrassare. Sappiamo infatti, ormai, quali rischi porta l’obesità: soprattutto in termini di malattie cardiovascolari e metaboliche. Più in concreto, curare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 aprile 2021) Sei. In una società che si muove a passo di corsa spesso non abbiamo il tempo di pensare se le nostre abitudini di vita ci aiutano o no ain. È per questo che qui di seguito ti offriamo un mini decalogo (in sei punti) che può aiutarti a mantenere uno stile di vita sano e a evitare le malattie più comuni. Si tratta di abitudini più o menoche hanno tutte il vantaggio di ricadere del tutto sotto il nostro controllo. Vediamole. Uno. Cura l’alimentazione Un’alimentazione adeguata ha un grosso impatto sulla nostra qualità di vita. E un’alimentazione adeguata è, essenzialmente, quella che ci apporta tutti i nutrienti senza farci ingrassare. Sappiamo infatti, ormai, quali rischi porta l’obesità: soprattutto in termini di malattie cardiovascolari e metaboliche. Più in concreto, curare ...

Advertising

Hazydavey38 : RT @FrancescoCoccoT: Insomma, se non ti vaccini sei un pericoloso no-vax, se ti vaccini, rispettando le regole, tra un mese rischi che #Dra… - sottonapervoid : RT @starcapsicle: Dr Strange: È inutile che te la tiri, non sei quellx normale del gruppo. Sei xlx più intelligente, non faccio io le regol… - GooodbyeLenin : @Thomas12640733 Adesso al coprifuoco. Domani la daranno a qualcos'altro, magari a te. Che non sei un delinquente, s… - aury_941 : RT @FrancescoCoccoT: Insomma, se non ti vaccini sei un pericoloso no-vax, se ti vaccini, rispettando le regole, tra un mese rischi che #Dra… - psikonerd : RT @FrancescoCoccoT: Insomma, se non ti vaccini sei un pericoloso no-vax, se ti vaccini, rispettando le regole, tra un mese rischi che #Dra… -