Roma | Zingaretti | ' non cambio idea | assolutamente'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Io mi occupo tutti i giorni di Roma, sono stato eletto presidente di Regione tre anni fa e continuare a farlo, credo aiuti Roma. Ognuno deve fare il suo lavoro, io quello di presidente della Regione". Lo dice Nicola Zingaretti a L'Aria che Tira su La7. "A Roma c'è un tavolo del centrosinistra che ha scelto una strada che è quella di coinvolgere i Romani sulla scelta del candidato". Non cambia idea? "No, assolutamente", risponde Zingaretti.

