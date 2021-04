Rioni collinari | corrispondenza in ritardo | insorgono residenti

(Di venerdì 9 aprile 2021) di Erika Noschese Ancora ritardi nella consegna della, soprattutto sui. A sollecitare Poste Italiane e l’amministrazione Comunale di Salerno il presidente dell’associazione socio culturale Arcobaleno, nonché portavoce dei cittadini di Matierno, Fratte, Pastena, zona Carmine, via Salvatore Calenda, Ogliara, Cappelle, Giovi, via Principessa Sichelgaita, Sant’Eustachio che in questi giorni ha raccolto le sollecitazioni dei cittadini delle varie zone per quanto riguarda ilnellache costringe gli utenti a pagare la mora per ilaccumulato. Dunque, le bollette di gas, luce ed acqua arriverebbero già scadute. “Non è la prima volta che mi ritrovo di nuovo a segnalare questo disagio, anche due anni fa quando mi ritrovai costretto a ...

Advertising

salernonotizie : Il postino non bussa mai nei rioni collinari: corrispondenza in ritardo, residenti furiosi -

Ultime Notizie dalla rete : Rioni collinari

Salernonotizie.it

Neila corrispondenza in ritardo: insorgono i residenti. A sollecitare un intervento del Comune è il presidente dell'associazione Arcobaleno, Melchiorre - Chiesto incontro congiunto tra ...L'intervento si è reso necessario - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - dopo le abbondanti piogge che lo scorso 14 dicembre hanno colpito idi Salerno. In via Casa De Rosa ...StampaNei rioni collinari la corrispondenza in ritardo: insorgono i residenti. A sollecitare un intervento del Comune è il presidente dell’associazione Arcobaleno, Melchiorre- Chiesto incontro congiun ...StampaDisposto studio geologico per la frana a Giovi. L’intervento si è reso necessario – come titola il quotidiano “Le Cronache” – dopo le abbondanti piogge che lo scorso 14 dicembre hanno colpito i ...