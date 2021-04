Remuzzi: “AstraZeneca, rischi bassi ma giusto parlarne; possibile la combinazione di 2 vaccini” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Quando tutto questo sarà finito, un vaccino ci salverà?”: è la domanda che riassume un po’ tutte le decine di quesiti che gli studenti del Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo hanno potuto rivolgere nella mattinata di mercoledì 7 aprile al professor Giuseppe Remuzzi, in occasione della Giornata della Salute. L’incontro con il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” rientra in un percorso più ampio che il liceo cittadino, diretto da Gloria Farisè, sta portando avanti già dai primi mesi della pandemia: sostegno psicologico in collaborazione con l’associazione dei genitori, approfondimenti sul tema dello spaesamento e, appunto, il confronto con personalità di spicco che possano fornire indicazioni e visioni più chiare di quanto sta succedendo. Mercoledì è toccato al professor Remuzzi che, collegato in streaming, è stato ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) “Quando tutto questo sarà finito, un vaccino ci salverà?”: è la domanda che riassume un po’ tutte le decine di quesiti che gli studenti del Liceo Linguistico Giovanni Falcone di Bergamo hanno potuto rivolgere nella mattinata di mercoledì 7 aprile al professor Giuseppe, in occasione della Giornata della Salute. L’incontro con il direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” rientra in un percorso più ampio che il liceo cittadino, diretto da Gloria Farisè, sta portando avanti già dai primi mesi della pandemia: sostegno psicologico in collaborazione con l’associazione dei genitori, approfondimenti sul tema dello spaesamento e, appunto, il confronto con personalità di spicco che possano fornire indicazioni e visioni più chiare di quanto sta succedendo. Mercoledì è toccato al professorche, collegato in streaming, è stato ...

