Recovery | Draghi | ' più asili nido e scuole materne | rilanciamo istituti tecnici'

(Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Nell'ambito della missione “Istruzione e ricerca” potenziamo l'offerta di, che sono fondamentali per raggiungere una vera parità di genere. Per i giovani,glidi formazione professionale (Its) e ampliamo l'accesso a sussidi, alloggi e sgravi fiscali per i ragazzi meritevoli in condizioni economiche e sociali difficili. Lo ha spiegato il premier Mario, illustrando il Piano nazionale di ripresa e resilienza alle Regioni. Dobbiamo investire di più in ricerca e sviluppo, ha inoltre osservato il presidente del Consiglio, e incentivare i privati a fare lo stesso, soprattutto in quei contesti, come il meridione, dove la domanda di innovazione è ancora carente.