Profiling 11 non ci sarà | ma dal 15 aprile su Giallo arriva Alice Nevers 13

Dopo il finale della decima stagione in onda l'8 aprile su Giallo non ci sarà Profiling 11: la programmazione della serie in chiaro sul digitale terrestre termina con gli episodi 7 e 8 della stagione 10, che inaspettatamente si è rivelata essere l'ultima per il poliziesco francese. Se durante la scorsa estate sembrava che Profiling 11 fosse già in cantiere, lo scorso inverno è arrivata a sorpresa la cancellazione della serie crime: dopo dieci anni di programmazione con ottimi ascolti e dopo averla distribuita in molti Paesi europei, TF1 ha annullato la produzione di Profilage (questo il titolo originale in Francia). Il primo ad annunciare con rammarico la cancellazione di Profiling 11 lo scorso febbraio è stato l'attore Philippe Bas, interprete del comandante ...

