Processo Ruby ter, Berlusconi ricoverato: chiesto rinvio per legittimo impedimento (Di giovedì 8 aprile 2021) Sarà depositata nel corso dell’udienza di questa mattina la richiesta di rinvio per legittimo impedimento di Silvio Berlusconi, 85 anni, imputato per corruzione in atti giudiziari nel Processo di uno stralcio del Ruby ter al tribunale di Siena. Lo apprende l’Adnkronos. I legali del leader di Forza Italia, gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Martino, chiederanno il rinvio visto il ricovero del loro assistito all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova per accertamenti sullo stato di salute. La richiesta di far slittare l’udienza, spiegheranno gli avvocati, è dettata anche dalla volontà dell’ex premier di rilasciare dichiarazioni spontanee in aula. Il Processo senese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Sarà depositata nel corso dell’udienza di questa mattina la richiesta diperdi Silvio, 85 anni, imputato per corruzione in atti giudiziari neldi uno stralcio delter al tribunale di Siena. Lo apprende l’Adnkronos. I legali del leader di Forza Italia, gli avvocati Federico Cecconi e Enrico De Martino, chiederanno ilvisto il ricovero del loro assistito all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova per accertamenti sullo stato di salute. La richiesta di far slittare l’udienza, spiegheranno gli avvocati, è dettata anche dalla volontà dell’ex premier di rilasciare dichiarazioni spontanee in aula. Ilsenese è stato originato da un fascicolo trasmesso dal tribunale di Milano a ...

