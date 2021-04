Probabili formazioni Ajax Roma | attacco vintage per Fonseca

(Di giovedì 8 aprile 2021) Paulosemrba aver fatto le sue scelte per la formazione antiche scenderà in campo in Europa League: le ultime Paulosembra aver fatto le sue scelte di formazione per la gara contro l’valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Scelte obbligate in difesa eper lui con Edin Dzeko e Pedro, uno che sa come si vince in Europa.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Pellegrini, Dzeko Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : Ajax-Roma, le probabili formazioni: Dzeko e Veretout dal 1': Alle 21 alla Johan Cruijff Arena si gioca l'andata dei… - fabridal : #legavolley Piacenza – Milano: statistiche, record e probabili formazioni - ASRomaIE : RT @corgiallorosso: #AjaxRoma, le probabili formazioni: Villar-Veretout a centrocampo, Tadic guiderà l’attacco olandese - LAROMA24 : AJAX-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani #AsRoma - forzaroma : #AjaxRoma, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Villar-Diawara, ok Peres e Pedro #ASRoma #UEL -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

Goal.com

Paulo Fonseca semrba aver fatto le sue scelte per la formazione anti Ajax che scenderà in campo in Europa League: le ...AMSTERDAM (Olanda) - Andata dei quarti di finale di Europa League all'Amsterdam Arena. La Roma di Paulo Fonseca è l'ultima italiana nelle coppe, con il compito di provare a battere una squadra, l' ...Paulo Fonseca semrba aver fatto le sue scelte per la formazione anti Ajax che scenderà in campo in Europa League: le ultime Paulo Fonseca sembra aver fatto le sue scelte di formazione per la gara ...Alle 21:00, ad Amsterdam, la Roma sfiderà l’Ajax per l’andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra allenata da Fonseca è l’unica italiana ancora in corsa in una competizione europea. Nei ...