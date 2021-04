Pagelle Ajax-Roma 1-2 | voti e tabellino andata quarti Europa League 2020 2021

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ledi1-2 con iai protagonisti e ildel match dell’deidi finale di. Alla Johann Cruijff Arena vantaggio dei padroni di casa con Klaassen che approfitta di una leggerezza difensiva, nella ripresa i giallorossi col cuore la ribaltano: Pellegrini su punizione e nel finale Ibanez al volo per l’1-2 che vale un pezzo di qualificazione. Di seguito iai protagonisti della sfida.(4-3-3): Scherpen 4.5; Rensch 5.5 (34’ st Klaiber sv), J. Timber 6, Martinez 6, Tagliafico 6; Klaassen 6.5, Alvarez 5, Gravenberch 5.5; Antony 6 (43’ st Idrissi sv), Tadic 5, Neres 5.5 (19’ st Brobbey 6). In panchina: ...

Le pagelle di Ajax-Roma 1-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match dell'andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Alla Johann Cruijff Arena vantaggio dei padroni di casa con ...