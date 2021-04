Musetti-Evans in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Cagliari 2021 (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo Musetti affronta Daniel Evans al secondo turno dell’Atp 250 di Cagliari. Il giovanissimo azzurro ha liquidato in meno di un’ora l’austriaco Dennis Novak, regalandosi la sfida con il numero uno del seeding. Si preannuncia una sfida piuttosto equilibrata sulla terra rossa sarda. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena giovedì 8 aprile, come secondo match dalle ore 11:00 italiane (dopo Cecchinato-Hanfmann). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire la diretta televisiva del match, con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in diretta. Gli abbonati potranno inoltre seguire ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzoaffronta Danielal secondo turno dell’Atp 250 di. Il giovanissimo azzurro ha liquidato in meno di un’ora l’austriaco Dennis Novak, regalandosi la sfida con il numero uno del seeding. Si preannuncia una sfida piuttosto equilibrata sulla terra rossa sarda. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida andrà in scena giovedì 8 aprile, come secondo match dalle ore 11:00 italiane (dopo Cecchinato-Hanfmann). SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti dell’evento e potrà offrire latelevisiva del match, con livesul sito ufficiale dell’emittente. A detenere i diritti anche Sky, che sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport Collection offrirà tutte le partite in. Gli abbonati potranno inoltre seguire ...

