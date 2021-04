Musei Vaticani riaprono 3 maggio con norme più stringenti (Di giovedì 8 aprile 2021) Prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine, distanziamento di oltre un metro. I Musei Vaticani mettono nero su bianco nuove norme per i visitatori. "Potrà essere disposto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine, distanziamento di oltre un metro. Imettono nero su bianco nuoveper i visitatori. "Potrà essere disposto ...

Ultime Notizie dalla rete : Musei Vaticani Musei Vaticani riaprono 3 maggio con norme più stringenti Prenotazione obbligatoria, puntualità negli orari di accesso, mascherine, distanziamento di oltre un metro. I Musei Vaticani mettono nero su bianco nuove norme per i visitatori. "Potrà essere disposto l'allontanamento dai Musei di coloro che non seguiranno le disposizioni", avverte la direzione. "A causa dell'...

8 proposte culturali da non perdere per la Pasqua 2021 Musei Vaticani Anche i Musei Vaticani sono 'visitabili' online grazie alla tecnologia dell'alta definizione. Sul sito sono presenti diversi virtual tour realizzati nelle splendide sale romane. La ...

In viaggio con Dante, 4 attori nelle Catacombe Un suggestivo itinerario nella Commedia a San Callisto, tra le proposte diffuse dal Pontificio Consiglio guidato da Ravasi. Il progetto virtuale dei Musei Vaticani ...

