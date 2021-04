Milano, da Cattaneo a Porta, le statue e monumenti tornano a brillare. Il prossimo sarà Garibaldi a cavallo (Di giovedì 8 aprile 2021) Non proprio ramazza e secchio, ma quasi. Prosegue l'operazione ripulitura che il Comune sta riservando alle statue dei grandi milanesi e italiani danneggiate da smog, intemperie e anche dai vandali. ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) Non proprio ramazza e secchio, ma quasi. Prosegue l'operazione ripulitura che il Comune sta riservando alledei grandi milanesi e italiani danneggiate da smog, intemperie e anche dai vandali. ...

Advertising

PierMaran : Cattaneo, Carlo Porta, Garibaldi... prosegue il piano di manutenzione dei monumenti cittadini di #Milano. - EzioRocchiBalbi : Arredo urbano. Da Carlo Cattaneo a Carlo Porta, tutti gli interventi in corso per la rigenerazione delle statue - diego_cattaneo : @riky_76 Possiamo aggiungere i 200 km della milano sanremo per citare solo le classiche - MilanoSpia : Statue, avanti tutta con i restauri: dopo Cattaneo e Porta ora tocca a Garibaldi in largo Cairoli… - MilanoSpia : A Milano le statue tornano a nuova vita: da Carlo Cattaneo a Carlo Porta ecco gli interventi in programma -